Un total de 241 residències de gent gran de 83 municipis del Bages, Osona, el Moianès, l’Anoia, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental s’han proveït gratuïtament de préssecs paraguaians del Segrià. S’hi han repartit 4.800 quilos d’aquesta fruita per part dels agricultors de producció integrada del Segrià, que amb aquesta acció solidària volen agrair, tant a les persones que viuen en aquestes residències com al personal que hi treballa, l’esforç i la capacitat de superació en plena pandèmia. Entre tots, en aquest territori sumen prop de 20.000 persones.

La proposta va més enllà d’aquest territori, i al llarg del 2021 s’han repartit 35.800 quilos de productes hortícoles i de proximitat a residències de gent gran de tot Catalunya, des de mandarines de l’Ebre, fins a calçots de Valls, carxofes del Baix Llobregat, cireres del Baix Segre, tomacons del Maresme, i oli d’oliva denominació d’origen protegida Siurana.

A la Catalunya Central, el lliurament s’ha anat fent aquesta setmana, i ahir es va fer un acte institucional de rebuda a Tona, en què la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, va parlar d’un «gran acte de generositat» per part dels productors, i va agrair la feina feta «transversalment pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el de Salut i el de Drets Socials, per posar-se tots d’acord per fer projectes com aquest».

Per la seva banda, el secretari d’Alimentació, Carmel Mòdol, va destacar el doble objectiu d’expressar «el respecte, reconeixement i atenció específica a les persones de més edat», i de fer «un reconeixement a la gent que els cuida i que té una especial sensibilitat per dedicar-se a aquesta activitat professional en un moment en què tothom ho ha passat molt malament».