La Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Nacional han alliberat dos germans de nacionalitat romanesa de 14 i 16 anys, explotats sexualment i obligats a exercir la mendicitat per la seva mare, la seva germana i un altre familiar a l'Hospitalet de Llobregat. La menor de 16 anys era obligada a exercir la prostitució sota agressions físiques i amenaces i el menor era obligat a treballar com netejavidres a la via pública. Les víctimes vivien en una barraca al Poble Sec de Barcelona sense les mínimes condicions higièniques i de salubritat. No sabien llegir ni escriure i no estaven escolaritzats. S'han detingut tres familiars de les víctimes i tres clients habituals de la menor.

Els tres familiars detinguts com a presumptes autors d'un delicte de prostitució, corrupció de menors i contra els drets i deures familiars, eren els qui contactaven amb possibles clients oferint a la menor per a pràctiques sexuals. La germana gran detinguda era l'encarregada de captar clients mentre exercien la mendicitat a la via pública. Aprofitant el temps de canvi dels semàfors parlava amb els conductors i els oferia els serveis sexuals de la seva germana.A l'agenda d'un dels telèfons intervinguts i utilitzats pels detinguts s'ha localitzat una llarga llista que pot tractar-se d'una cartera de clients i sobre la qual es continua fent gestions. El menor, de 14 anys, estava sent obligat a treballar com netejavidres a la via pública des de primera hora del matí fins ben acabada la tarda, sent tot el benefici recaptat per als tres familiars detinguts.

En la primera fase de la investigació també es va detenir un dels clients habituals, de nacionalitat espanyola, per presumptament mantenir relacions sexuals amb la menor en repetides ocasions a canvi d'una contraprestació econòmica. Està acusat d'un delicte de prostitució i corrupció de menors.En dies posteriors es van continuar les gestions per a la localització d'altres clients habituals, procedint a la detenció de dos homes més.La investigació continua oberta per a la localització d'altres clients que haguessin pagat per mantenir relacions sexuals amb la menor i no es descarten futures detencions.Tots dos menors alliberats, han estat posats a disposició de la DGAIA, a efectes de custòdia i protecció.