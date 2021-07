El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón ha arxivat la investigació contra Repsol i CaixaBank com a persones jurídiques i contra l’expresident de l’entitat financera el manresà Isidre Fainé, i el president de la petroliera, Antonio Brufau, per la contractació de l’excomissari Villarejo. Brufau i Fainé van ser imputats a mitjans d’abril i, el 8 de juliol, el jutge va imputar Repsol i CaixaBank com a persones jurídiques en la causa sobre els encàrrecs fets a Villarejo, que haurien tingut com a objectiu investigar l’expresident de Sacyr Luis del Rivero.

Respecte a Fainé i Brufau, el jutge dóna per vàlids els arguments de les seves respectives defenses i assegura que, de tota la documentació aportada per ambdues companyies «no es desprèn que aquests tinguin una obligació de supervisió i vigilància». De fet, apunta, és més aviat «al contrari», ja que es tracta d’aspectes delegats «en els òrgans competents per a això». Per tant, «sense indicis» que apuntin al fet que Fainé i Brufau «intervinguessin de manera directa en els fets, no és possible transferir als presidents una obligació de supervisió i vigilància corporativa que està delegada en els òrgans competents per a això». Pel que fa al sobreseïment de la investigació contra Repsol i CaixaBank com a persones jurídiques, el jutge entén que «no pot exigir-se responsabilitat a la persona jurídica per la mera comissió per algun dels seus directius o empleats d’algun dels delictes previstos en el Codi Penal».