La Generalitat posarà sobre la taula de la Comissió Bilateral amb el Govern central 56 traspassos de competències pendents en àmbits com l’educació, les infraestructures i la seguretat, amb l’objectiu que es fixi un pla de treball i un calendari per fer-los efectius al més aviat possible. «Els volem tots i els volem ràpid», va reivindicar ahir la consellera de Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, que va comparèixer en roda de premsa al Parlament al costat del vicepresident, Jordi Puigneró, després de reunir-se amb els grups parlamentaris per preparar la cita del proper dilluns.

Entre aquests traspassos pendents, va explicar, figura la gestió de les beques universitàries, dels MIR i del servei de Salvament Marítim, a més de la titularitat d’edificis i infraestructures com el canal Xerta-Sènia o la prefectura de Policia de Via Laietana, a Barcelona. La consellera republicana va apuntar que en les últimes hores s’ha avançat en la redacció de l’ordre del dia de la reunió programada per al proper dilluns a Madrid, però va avisar que encara queden alguns detalls per tancar; per exemple, el Govern català vol que es parli dels fons europeus i critiquen que l’executiu estatal no. En aquest sentit, va emplaçar els tècnics d’ambdues parts a bolcar-se per arribar a la cita amb el màxim de concreció sobre els temes a tractar.

També va reclamar a la representació de l’Estat que acudeixi a la reunió amb voluntat d’avançar i de tancar acords, tant en l’àmbit de traspassos com en conflictes d’interessos latents, com per exemple la regulació dels lloguers. «Fa molt temps que parlem dels mateixos temes, així que el que exigim és concreció i acords detallats», va subratllar la consellera.

El vicepresident del Govern, per la seva banda, va insistir que la Generalitat serà «exigent» amb l’Estat, «que incompleix les seves pròpies lleis». En la seva opinió, la trobada del proper dilluns servirà de termòmetre per veure quina és l’«actitud» de l’Estat respecte al Govern en la nova legislatura que s’obre a Catalunya.

El conseller de JxCat va indicar que les expectatives inicials sobre aquest tema són «relatives», perquè, en la seva opinió, l’Estat ha demostrat una voluntat recentralitzadora en els últims anys.

Fonts del grup PSC-Units consultades per Efe van explicar que, en la reunió prèvia amb els grups parlamentaris, els consellers els van traslladar els temes que anaven a plantejar a la Comissió Bilateral i es van comprometre a convocar-los periòdicament per informar-los sobre eventuals avanços. Les mateixes fonts van apuntar que tant socialistes com a comuns -que formen part de la coalició que governa a Moncloa- han allargat la mà a l’executiu català per fer front comú en aquelles qüestions que siguin de consens, com per exemple en la Llei de l’Audiovisual.