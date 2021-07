El sector de la biomassa es va reivindicar ahir a Manresa com una activitat que pot ajudar en la prevenció dels incendis gràcies a l’extracció de massa forestal, és a dir, combustible, dels boscos. Va ser en la presentació d’una guia per estimular l’ús d’aquesta energia que es va celebrar ahir a la tarda al centre Eurecat de la capital del Bages.

En la presentació, el gerent del Clúster Biomassa Catalunya, Marc Cortina, va explicar que a Catalunya, l’any 2020, el consum de biomassa forestal va ser de mig milió de tones. També va detallar que la biomassa és el principal producte que s’extreu actualment de bosc, el que significa, segons Cortina, «que tenim boscos majoritàriament per fer energia, per escalfar escoles, piscines, hospitals i cases, però també indústries». Actualment, a Catalunya hi ha 4.800 instal·lacions de biomassa que sumen més de 475 megawatts instal·lats, de les quals el sector amb més potencial instal·lat des d’aquest 2021 és l’industrial, especialment l’agroalimentari, amb el 29% del total.

Cortina va recordar també que actualment l’entitat agrupa unes 70 empreses i entitats referents de la bioenergia a Catalunya, tant del sector públic com privat i del tercer sector, alhora que representa el 75% de la quota de mercat de la bioenergia, basada sobretot en la biomassa forestal i agrícola. Cortina també va remarcar que la bioenergia aporta el 60% de tot el consum final d’energia renovable a la Unió Europea, sent la principal energia renovable.

També va explicar que l’ús de biomassa suposa un estalvi de l’entorn del 30% respecte al gasoil i del 20% respecte al gas natural per generar la mateixa quantitat d’energia. També va detallar que és la font energètica que més llocs de treball generar per cada megawatt, amb un total de 27.

La guia, que s’ha fet amb el suport de la Diputació de Barcelona, i en la seva presentació, el diputat d’Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Josep Tarín, va destacar la importància de la biomassa «per poder ser un instrument de guia per a les empreses a l’hora d’escollir fonts energètiques, destacant els beneficis socials i mediambientals que l’ús d’energies renovables com la biomassa forestal». En aquesta línia, Tarín va recordar que «la guia neix amb l’estudi de l’estratègia per la prevenció d’incendis forestals i donar valor a la biomassa. En aquest sentit, la utilització d’aquest producte natural dels boscos dona valor a les tasques de prevenció d’incendis forestal, alhora que és un element enriquidor en la incorporació de valors RSC per a la mateixa empresa».