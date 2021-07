Les dades d’ahir del Departament de Salut indiquen que havien baixat lleument els ingressats, 35 menys en 24 hores, però la xifra encara és molt elevada: 2.208 pacients. En una roda de premsa juntament amb la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i el conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, el titular de Salut, Josep Maria Argimon, va pronosticar que aquest cap de setmana s’arribarà «a una estabilització» i que, a partir d’aquí, «el nombre d’ingressos no superarà les altes», condició necessària perquè vagi descendint la corba.

Argimon va recordar que ja fa dies que Catalunya va arribar al pic de contagis i que la corba d’infeccions ja va descendit, tot i que no «al ritme explosiu de la pujada». Els ingressos a les UCI, no obstant això, segueixen creixent, encara que a menor ritme, i ja arriben als 558 crítics per covid, per la qual cosa el pic en aquestes unitats trigarà una setmana a arribar, segons les prediccions del Departament de Salut. Amb aquesta tendència, Argimon espera no haver de «tocar vacances més enllà del que ja pugui estar acordat» entre els centres sanitaris i els treballadors. Va incidir que això depèn dels centres assistencials, perquè cadascun té «una realitat diferent»: «No és igual Vall d’Hebron que un centre petit», va dir.

D’altra banda, Argimon va fer una crida a la població a aprofitar les últimes 150.000 dosis ofertes per Salut per vacunar-se i va posar l’accent principalment en les embarassades, un col·lectiu amb més incidència de coronavirus en aquesta cinquena onada i que, com la resta de la població, pot sofrir una covid asimptomàtica, lleu o greu, que en alguns casos pot comportar un part prematur. Per tant, va recomanar que es vacunin ja, indistintament de la fase de la seva gestació: «Amb el nivell de circulació i transmissió del virus, que ho facin al més aviat possible; no és un tema de si el primer o segon trimestre», va indicar. Segons detalla el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva resolució amb la que avala la pròrroga del toc de queda nocturn, el CatSalut disposa de 12.380 llits convencionals, i a 25 de juliol hi havia ingressats 11.438 malalts, i 799 llits de crítics, que ja s’ha vist depassada perquè en la mateixa data hi havia 891 pacients a les UCI catalanes, comptant totes les patologies. El conseller no va concretar una xifra límit de capacitat de llits de crítics i de planta, al·legant que es van modulant en funció de les necessitats.

Quant a la durada de les restriccions, Argimon va dir que «epidemiològicament» es necessitaran «setmanes per millorar». En un estiu caracteritzat de nou per aquestes restriccions, el Govern de moment va prorrogar les mesures vigents i a més va endurir les condicions per a l’entrada de públic a grans esdeveniments, que queda limitat a 3.000 assistents, mentre que en els actes més petits sí que es manté l’aforament al 70%. Aquest canvi afecta el trofeu Joan Gamper, que es preveia inicialment que se celebrés al Camp Nou, però que tindrà lloc finalment a l’estadi Johan Cruyff. El conseller Elena va explicar que els Mossos han posat 4.556 multes des que el 16 de juliol passat van entrar en vigor les noves restriccions.