Abdelkadar El-Manfori té 65 anys, és marroquí i té dos fills. Fa tres mesos que acudeix a la Plataforma. Explica que els voluntaris són agradables. Diu que sense aquest suport no podrien menjar. Amb els diners que rep d’una ajuda no pot fer front a totes les despeses. No deixa de buscar feina, però es troba amb moltes dificultats a causa dels problemes de salut que té.

Quina és la seva situació?

Estic buscant feina, el meu nebot també m’està ajudant a fer-ho, però és complicat. A més, tinc dos fills i amb els diners que cobro d’una ajuda haig de pagar el lloguer, i també els rebuts de l’aigua, la llum i el gas, i la veritat és que no m’arriba per a tot.

Quin problema de salut té?

Tinc un problema de cor i també d’esquena.