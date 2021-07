La pressió a les UCI continua a Catalunya amb 572 crítics (14 més que en la vigília) i la pujada durarà un parell de setmanes més, però descendeixen les hospitalitzacions en el seu conjunt per segon dia consecutiu (un total de 2.201, set menys que abans d’ahir), mentre que la incidència segueix decreixent en totes les edats. Catalunya encara el tercer cap de setmana després de la reinstauració del toc de queda nocturn, que aquesta vegada afecta 163 municipis, alhora que es mantenen altres restriccions com el tancament de tota activitat a les 00:30 hores i el límit de reunió a 10 persones.

L’estabilització dels ingressats que havia pronosticat el Departament de Salut per a aquest cap de setmana ja s’observa en les dades actualitzades d’aquest divendres, amb un lleu descens del conjunt dels ingressats a Catalunya, cosa que es produeix per segon dia consecutiu. Aquest canvi de tendència, que Salut confia que es confirmi els propers dies, no es trasllada encara a les UCI, amb 572 crítics aquest divendres, 14 més que la vigília, un creixement important però menor que l’escalada de fa uns dies.

La resta d’indicadors continuen baixant, perquè el risc de rebrot (EPG) està en 836 punts, la velocitat de propagació (Rt) cau fins al 0,81, i segueix reduint-se la incidència acumulada, situada en els 443 casos per cada 100.000 habitants. La incidència és molt elevada encara però s’apropa al límit de 400 casos que usa el Govern per seleccionar els municipis que han d’aplicar el toc de queda nocturn. Les defuncions encara segueixen a l’alça encara que moderen el creixement: entre el 20 i el 26 de juliol han mort 160 persones pel coronavirus, quan a principis de mes eren 17 els morts setmanals. Persisteix també el descens de la corba d’infeccions, ja que en l’acumulat dels últims set dies hi ha 34.432 diagnosticats (una mitjana de 4.900 diàries), la qual cosa representa 13.000 positius menys setmanals que la setmana anterior.

La incidència ja fa dies que va a la baixa en totes les edats però faltava que doblegués la corba la franja de més de 70 anys, cosa que finalment ja s’ha produït, segons el grup de biologia computacional BIOCOMSC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Pel que fa a la vacunació, més de cinc milions de catalans (5.019.611) tenen injectada la primera vacuna contra la covid, el 63,7% del total de la població, mentre que 4.455.260 ciutadans han completat la pauta, el 56,6%.