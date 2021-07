Cs ha denunciat els membres del Govern per l’aval de l’ICF a les fiances per als excàrrecs encausats al Tribunal de Comptes, i ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que uneixi la denúncia a la causa oberta pels mateixos motius. La denúncia titlla els consellers de col·laboradors necessaris d’un presumpte delicte de malversació pel decret del Govern que va crear el fons que l’ICF va utilitzar per contraavalar els excàrrecs enjudiciats per l’acció exterior del Govern. Cs ja va presentar una denúncia amb el mateix contingut davant la Fiscalia Superior de Catalunya, que va acceptar investigar la concessió dels avals però va deixar fora del cas els membres del Govern perquè són aforats al TSJC. Per això, el fiscal va arxivar la denúncia per als aforats i va assenyalar que el TSJC ja tenia una causa oberta per aquests mateixos fets, i ara Cs demana al tribunal que uneixi la denúncia a aquesta mateixa causa. D’aquesta manera, la Fiscalia va acceptar investigar les persones denunciades que no formen part del Govern ni són aforades i, en paral·lel, el TSJC ha obert diligències sobre les persones aforades.