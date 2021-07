Les primeres hipòtesis de la policia apunten que es tracta d’un crim masclista. Els Mossos d’Esquadra estan investigant la mort d’un home i una dona que van trobar ahir a la matinada en una àrea d’horts a tocar de la carretera BV-1229, que uneix Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, i sota el viaducte de l’autopista C-16. Era un matrimoni de Terrassa que estava tramitant el divorci després que la dona presentés, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), una denúncia contra la seva parella per violència verbal el mes d’abril.

Els equip d’emergència van trobar viva al lloc dels fets una menor de dos anys amb cremades al braç i va ser traslladada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on ahir estava fora de perill i no es temia per la seva vida. Els Mossos no podien confirmar si es tracta de la filla del matrimoni. Tampoc no tenien una resposta sobre per què l’homicidi havia tingut lloc en aquest punt del Bages, i és que el matrimoni i la nena s’hi haurien desplaçat en cotxe i presumptament l’home hauria matat la dona en aquest indret.

Els agents van localitzar entre uns matolls, a uns cinquanta metres del vehicle, el cos de la dona totalment carbonitzat, el que fa sospitar als investigadors que possiblement l’home hauria acabat amb la seva vida cremant-la, mentre que el cadàver del marit estava al cotxe amb el cinturó de seguretat al coll amb indicis d’haver-se suïcidat.

El jutjat d’instrucció 2 de Manresa, en funcions de guàrdia, va procedir a l’aixecament dels cadàvers a cap a dos quarts de 12 del matí i els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central escorcollaven el vehicle, d’on van treure una maleta lila, entre altres objectes.

La troballa dels cossos es va produir arran de l’avís per un petit incendi poc després de les tres de la matinada. Tot i que els veïns de la masia propera al lloc dels fets afirmen que va transcórrer una hora des que van donar l’alerta fins a l’arribada dels primers vehicles d’emergències, els Mossos els consta que la primera patrulla va arribar a l’indret on va tenir lloc l’homicidi deu minuts després de ser avisats.

Tots els indicis apunten que el cadàver de la víctima és, efectivament, la dona, però en tot cas la policia i el jutjat d’instrucció que porta el cas esperen confirmar-ho al cent per cent un cop se n’hagi fet l’autòpsia, i ahir deien que els resultats podrien tardar dies.

A la zona on es va localitzar la dona carbonitzada, la vegetació va quedar afectada pel foc. De fet, ahir al matí, l’indret encara desprenia olor de cremat. Uns cinquanta metres a l’esquerra hi havia el cotxe on es va trobar l’home mort.

Els fets van tenir lloc en una zona d’horts als afores del nucli de Sant Vicenç de Castellet. L’indret és sota el viaducte de l’autopista C-16, a prop del riu Llobregat, i a tocar de la carretera BV-1229, que uneix Sant Vicenç i el Pont de Vilomara.

Si es confirma que és un cas de violència de gènere, seria la segona víctima al Bages el 2021

Tot i que la policia no va confirmar totalment ahir que es tracti d’un cas de violència de gènere, la dona que els agents van trobar morta ahir a Sant Vicenç de Castellet seria la segona víctima que ha perdut la vida a mans de la seva parella (o exparella) aquest 2021 al Bages.

El cas anterior va tenir lloc el 14 d’abril. Un home de 40 anys va matar presumptament la seva exparella sentimental a Manresa, de 34 anys. Els fets van ocórrer al carrer de la Pau de la capital del Bages. La policia va localitzar el cos de la dona, que presentava signes de violència, i posteriorment van detenir el presumpte autor de l’homicidi.

L’abril de l’any passat hi va haver una altra mort al Pont de Vilomara que la policia va investigar com a crim masclista. En aquest cas la víctima era una dona de 63 anys d’edat, que presumptament va morir a mans d’un home de 52 anys amb qui compartia habitatge a la urbanització River Park, tot i que no mantenien un vincle sentimental. Si finalment es confirma que el cas d’ahir va ser un crim masclista, seria el vuitè feminicidi d’aquest 2021 a Catalunya.

La Conselleria d’Igualtat i Feminismes va activar ahir els protocols per aquest presumpte cas de violència masclista i s’està coordinant amb l’Ajuntament de Terrassa, d’on era el matrimoni, per fer un seguiment del cas. La consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, es va desplaçar ahir al matí al lloc dels fets.

La DGAIA es fa càrrec, de moment, de la nena

La Generalitat assumeix de moment la tutela de la nena de dos anys que la policia va trobar al lloc dels fets. El TSJC va emetre un comunicat ahir en què informava que la nena va ser traslladada a Sant Joan de Déu de Manresa perquè fos sotmesa a una revisió mèdica i que es troba a càrrec de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) fins que es pugui localitzar algun familiar que se’n pugui fer càrrec.