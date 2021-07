La Fiscalia ha arxivat la investigació que va obrir a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i als diputats del Congrés i exregidors Jaume Asens i Gerardo Pisarello, per subvencionar amb 3,4 milions d’euros entitats amb les quals van col·laborar abans de fer el salt a la política.

Segons fonts jurídiques, després de les diligències practicades el ministeri públic ha tancat la investigació, en no trobar indicis de delicte en les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona a entitats com l’Observatori DESC o la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

Les diligències les va obrir la Fiscalia de Barcelona per una denúncia presentada per Advocats Catalans per la Constitució que s’adreçava també contra les exregidores de Barcelona en Comú Gala Pin i Laia Ortiz, l’assessora municipal d’Habitatge Vanesa Valiño, la tinent d’alcalde Laura Pérez i la directora de l’Observatori DESC, Irene Escorihuela.