El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha retirat la immunitat a l’expresident Carles Puigdemont i als altres dos eurodiputats de JxCat, Antoni Comín i Clara Ponsatí, en no veure risc de detenció ja que el Tribunal Suprem manté suspeses les euroordres que va dictar contra ells.

En una interlocutòria dictada ahir, el vicepresident del TGUE ha revocat la decisió que va adoptar el 2 de juny de concedir provisionalment la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí, tal com van sol·licitar quan el Parlament Europeu va aprovar al març el suplicatori que va demanar el Tribunal Suprem.

La cort, amb seu a Luxemburg, ha desestimat així les mesures provisionals que els va concedir el mes passat, perquè considera que «no han aconseguit demostrar que concorri el requisit de la urgència» amb el qual es podria justificar la concessió de la immunitat davant el risc de ser detinguts. El Tribunal assegura que «la immunitat que empara els diputats durant els seus desplaçaments al lloc de reunió del Parlament o quan tornen d’aquest continua jurídicament intacta». A més, recorda que el Tribunal Suprem manté suspeses les euroordres contra Puigdemont, Comín i Ponsatí des que va plantejar una qüestió prejudicial al TJUE perquè determinés sota quins criteris un país europeu pot rebutjar el lliurament d’un ciutadà.

El magistrat del Suprem Pablo Llarena va plantejar la qüestió a Luxemburg després que el Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les denegués el lliurament de l’exconseller Lluís Puig, en considerar que a Espanya es podia posar en risc els seus drets fonamentals.

«Mentre el Tribunal de Justícia no es pronunciï en l’assumpte prejudicial res permet considerar que les autoritats judicials belgues o que les autoritats d’un altre Estat membre puguin executar les ordres de detenció europees dictades contra els diputats i lliurar-los a les autoritats espanyoles», conclou el TGUE.

En perdre la immunitat, Puigdemont, Comín i Ponsatí podrien ser jutjats a Espanya si entressin al país, ja que l’Eurocambra va acceptar el suplicatori en considerar que els fets pels quals el Suprem els reclama van ocórrer abans de la seva condició d’eurodiputats. No obstant això, cap altre país de la Unió Europea els podrà detenir i lliurar a les autoritats espanyoles fins que no es reactivin les ordres de detenció i lliurament.

L’aixecament de la immunitat no implica la retirada de la condició d’eurodiputat, per la qual cosa Puigdemont, Comín i Ponsatí poden seguir exercint la seva funció en l’Eurocambra, que a l’agost no celebrarà cap sessió pel recés estival.

L’advocat Gonzalo Boye va celebrar la decisió del tribunal perquè «confirma» que Puigdemont, Comín i Ponsatí es poden moure «lliurement» per la Unió Europea, ja que les euroordres es consideren suspeses. «Estem molt tranquils, avui hem guanyat», va dir en declaracions a l’ACN, malgrat perdre la petició de cautelars amb la que demanaven mantenir provisionalment la immunitat.

Des del PP, l’eurodiputada Dolors Montserrat va dir a Twitter que «el Partit Popular Europeu va aconseguir que s’aixequés la immunitat de Puigdemont i avui la justícia europea ho avala». Per part de Cs, Adrián Vázquez, president de la comissió parlamentària que va analitzar el suplicatorio, va dir que «Puigdemont, Comín i Ponsatí haurien d’aprendre una lliçó: no se celebren o lamenten decisions judicials fins a la sentència ferma». JxCat considera que els «drets polítics» dels seus tres eurodiputats «no corren perill», ja que «Espanya, en presentar la qüestió prejudicial al TJUE, ha hagut de deixar en suspens les euroordres». «En cas de reactivació de les euroordres, el TGUE tornaria a donar les cautelars», subratlla el partit de Puigdemont.

L’expresident, tranquil perquè les euroordres van quedar suspeses

A Twitter, Puigdemont es va mostrar tranquil: «El relat de certa premsa espanyola torna a ser el mateix que en situacions precedents. Una mica de til·la i, sobretot, que es llegeixin a fons la decisió del TGUE. Les euroordres estan suspeses». Puigdemont va al·legar una qüestió d’«agenda familiar» per excusar la seva presència en un acte del Consell per la República a Perpinyà, on Comín va afirmar que la decisió del TGUE és una «doble victòria» perquè reconeix que les euroordres no estan actives i obre la porta a retornar-li la immunitat si aquestes es posen en marxa.