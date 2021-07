El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir, en la XXIV Conferència de Presidents, més vacunes per anticipar l’objectiu del 70% de la població immunitzada i més diners dels fons europeus a gestionar per les comunitats autònomes en el marc del pla de recuperació.

Sánchez ho va fer davant els 16 presidents autonòmics i dos de ciutats autònomes presents a la reunió celebrada a Salamanca -tots excepte el català, Pere Aragonès, que va rebutjar acudir-, en una reunió de sis hores que va comptar amb la presència del Rei a l’inici de la jornada.

En les seves intervencions, la majoria dels presidents autonòmics van reclamar més participació en la presa de decisions, més eines i cobertura jurídica en la lluita contra la pandèmia i més implicació en la gestió dels fons de recuperació, així com un sistema de finançament més equitatiu i un replantejament d’aquest fòrum de debat.

Per part seva, el president del Govern va avançar en la sessió plenària de la conferència, d’una banda, que Espanya rebrà 3,4 milions de dosis addicionals de la vacuna de Pfizer en les pròximes setmanes, el que permetrà passar de 13,1 a 16,5 milions en total en el mes d’agost i anticipar a aquest mes l’objectiu de tenir vacunada amb la pauta completa el 70% de la població espanyola.

Va anunciar també que les comunitats autònomes rebran aquest any 10.500 milions d’euros del Pla de Recuperació, el que suposa que gestionaran el 55,5% dels 19.036 milions que Espanya rebrà de la Comissió Europea el 2021 i el 43% dels 24.197 milions pressupostats per a aquest any. Fonts del Govern van comentar que amb aquests dos anuncis s’han desmuntat molts dels arguments d’algunes de les comunitats en contra de l’Executiu.

En relació amb el repte demogràfic, un altre dels temes que es van tractar a la conferència, Sánchez va avançar l’activació d’un pla de 10.000 milions d’euros per complir les 130 mesures plantejades per l’Executiu en aquest àmbit.