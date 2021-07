La variant delta del coronavirus sembla causar una malaltia més greu que les variants anteriors i es propaga tan fàcilment com la varicel·la, segons un document intern de la sanitat estatunidenca que sosté que els funcionaris han de «reconèixer que la guerra ha canviat».

El document conté una nota urgent, que revela que l’agència sap que ha de renovar el seu missatge públic per emfatitzar la vacunació com la millor defensa contra una variant tan contagiosa que actua gairebé com un nou virus diferent, saltant d’un objectiu a un altre més ràpidament que l’Ebola o el refredat comú.