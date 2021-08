Alemanya intenta augmentar el control sobre els viatgers davant el creixent nombre de contagis de covid «importats» de l’estranger i la preocupació per com pot afectar el ràpid retorn a l’activitat escolar presencial.

A partir d’avui entren en vigor normes més estrictes d’ingrés al país per als ciutadans que no hagin rebut la pauta completa de la vacuna o no hagin superat la malaltia, al mateix temps que es redueixen de tres a dues les categories de zones de risc.