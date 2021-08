Amb un sistema de salut desbordat, Birmània s’enfronta a una situació sanitària alarmant pel devastador impacte de la covid-19, quan es compleixen, avui, sis mesos d’un cop d’estat militar que ha arrossegat el país a un caos social i polític.

Les estadístiques oficials parlen de 294.000 contagis i 8.942 morts en total, però molts experts consideren que aquestes xifres no reflecteixen una realitat molt més dramàtica que queda amagada per la manca de testos generalitzats, amb una capacitat de tot just 15.000 proves al dia per a una població de 55 milions de persones.