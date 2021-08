El president del Partit Popular, Pablo Casado, va assegurar ahir que l’anunci fet pel president del Govern, Pedro Sánchez, a Salamanca que hi haurà més diners de la UE per a les Comunitats Autònomes és «una altra aixecada de camisa». Per mitjà de la xarxa social Twitter, Casado va subratllar que el president del Govern «vengui que ara cedeix a les Comunitats Autònomes el 55% de fons UE el 2021, però ja el va anunciar fa 10 mesos en els PGE». Divendres va tenir lloc la XXIV Conferència de Presidents, en la qual Sánchez va anunciar que enguany es distribuiran 10.500 milions d’euros a les autonomies. És a dir, el 55,5% dels 19.036 milions que Espanya rebrà de la Comissió Europea el 2021 i el 43% dels 24.197 milions pressupostats enguany. I que la repartició dels mateixos s’estudiarà a partir del 2 d’agost. Casado va sortir del pas tot manifestant la seva opinió i criticant-lo.