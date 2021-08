Joan Carles I fa un any que viu als Emirats Àrabs, país que va triar per posar distància física entre ell i el seu fill, Felip VI, i intentar així que les nombroses informacions sobre la seva fortuna no afectessin l’actual cap de l’Estat. En la carta que la Casa del Rei va fer pública el 3 d’agost de l’any passat, el rei emèrit va donar a entendre que la seva sortida d’Espanya era temporal (s’anava en aquells «moments», va escriure), però, 12 mesos després, allí segueix.

L’emèrit va fer un intent de tornar per Nadal, encara que la seva proposta no va ser ben acollida ni al Govern ni a La Zarzuela, on, a més, es viu la dimensió familiar del conflicte. Les filles de Joan Carles I, Cristina i Helena, l’han visitat en diverses ocasions. Segons fonts de l’entorn de l’emèrit consultades per elaborar aquesta crònica, amb el seu fill parla per telèfon «de tant en tant».

L’excap d’Estat vol tornar a Espanya, asseguren aquestes fonts, encara que en aquest moment viu amb dues incògnites principals: quan (l’emèrit està pendent que la fiscalia espanyola doni una resposta a totes les diligències de recerca) i on. Ell vol fer-ho al palau de La Zarzuela, la seva residència durant 58 anys. Com a mínim espera poder tornar al complex, i ja després, a iniciativa pròpia, anar-se a una altra residència. Joan Carles I és conscient que totes dues incògnites s’han de buidar després d’acordar-les amb el seu fill, que alhora manté una relació fluida amb el Govern per aquest assumpte, segons fonts de La Moncloa. Tornar i tenir la base principal a Espanya sempre ha estat un desig del rei emèrit, de 83 anys, però s’ha intensificat en aquests últims temps en comprovar que, després de les restriccions per la covid-19 i el procés de vacunació, la normalitat està tornant al seu país. Ja abans del seu exili voluntari a Abu Dhabi no parava gairebé a Madrid.