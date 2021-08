Manresa va ser ahir l’escenari central de la commemoració de l’Any Ignasià de la Companyia de Jesús. La celebració de la festivitat de Sant Ignasi i dels 500 anys de la conversió d’Ignasi de Loiola va tenir la presència del superior general de l’orde, Arturo Sosa, que va presidir una eucaristia a la Cova. En el mateix acte va beneir els mosaics de l’artista i jesuïta Marko Rupnik que hi ha a totes les parets laterals i que donen més relleu internacional al santuari. Finalment, abans d’acabar la cerimònia, va obrir la porta del Jubileu.

Amb una sòbria solemnitat, l’acte va tenir la presència de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, regidors del govern i dels grups municipals, tret de Fem Manresa, i amb el temple ple.

La benvinguda la va donar el superior dels jesuïtes a Manresa, Lluís Magriñà. «Des de Manresa ens unim amb cinc continents que ens segueixen», va dir abans de començar l’eucaristia per recordar que l’acte s’estava retransmetent en directe a tot el món. Per això també hi va haver en alguns moments intervencions en anglès i francès.

Sant Ignasi a Manresa

Una vintena de religiosos van acompanyar Sosa en la cerimònia. El superior general de la Companyia de Jesús va reflexionar, durant el sermó, sobre Ignasi de Loiola, els exercicis espirituals i també la seva relació amb Manresa.

Va recordar que l’experiència de sant Ignasi va néixer a la vora del riu Cardener. L’Any Ignasià, va assegurar, «és una ocasió única per rebre a Manresa el que va seduir» Ignasi de Loiola. «Després d’11 mesos d’estada a la ciutat va sortir convençut amb una diferència: tenia eines per entendre millor el llenguatge de Déu i ajudar els altres a entendre’l».

A Manresa, va continuar dient, el pelegrí Ignasi va «consolidar i refermar el que li donarà sentit a la seva vida, que va més enllà d’estar contents o tristos. És la sensació interior que el que es fa té sentit». Per això, va afegir, la Companyia de Jesús i l’espiritualitat ignasiana no s’entendrien sense el pas d’Ignasi de Loiola per Manresa. «L’home del sac va renunciar a tots els seus béns sense oblidar de compartir la seva riquesa. La llibertat que va adquirir no s’entendria sense veure com va viure a Manresa». Finalment, va aconsellar tothom a ser «valents i seguir les indicacions de l’esperit, com va fer el pelegrí».

Mosaics i Jubileu

Abans de la cerimònia religiosa, Sosa va beneir els mosaics que hi ha als laterals del santuari de la Cova, obra de l’artista de renom internacional Mako Rupnik. I un cop va acabar l’eucaristia, el mateix Sosa va ser l’encarregat d’obrir la porta del Jubileu.

La celebració de l’Any Ignasià, Ignatius 500, que commemora el cinquè centenari de la conversió d’Ignasi de Loiola, es va iniciar el mes de maig passat a Pamplona.

Barcelona i Montserrat

Divendres va continuar a Barcelona amb una eucaristia a la basílica de Santa Maria del Mar, que va ser presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i concelebrada pel mateix Sosa i diversos bisbes de les diòcesis catalanes. Ignasi de Loiola es va estar a Barcelona entre el 1524 i el 1526, i a la basílica demanava almoina per repartir-la entre els pobres. A la capella de Sant Ignasi hi ha una escultura de bronze de la seva figura amb la mà estesa i els peus descalços.

Montserrat és un altre dels punts significatius per a la Companyia de Jesús a Catalunya. S’hi va aturar el març del 1522 abans d’arribar a Manresa, i va deixar la seva espasa i els seus vestits al peu de la Verge. A partir d’aleshores es vestia amb una tela de sac, que és el símbol del pelegrí. Avui és previst que Sosa visiti el monestir i participi en la celebració de l’eucaristia.

Els moscais de Rupnik volen ser un lloc de contemplació

Que l’obra d’art sagrada ens descobreixi la història de la salvació, i sigui un lloc de trobada, diàleg i contemplació. Aquest és el desig que va expressar el superior general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, quan ahir va beneir els mosaics de l’artista eslovè i també jesuïta Marko Rupnik. Donen una nova dimensió al santuari de la Cova de Manresa. Es reparteixen en parets i als laterals de tot el temple, i a l’hora de la benedicció Sosa va passar per davant de cadascun d’ells. També va beneir el públic. L’obra es va acabar l’abril d’aquest any i està feta de pedres de tots els continents. També de Manresa.

La porta del Jubileu que convida tothom a creuar-la

A la part final de la cerimònia que es va fer al santuari de la Cova hi va haver un altre gest simbòlic. El de l’obertura de la porta del Jubileu, que d’aquesta manera s’uneix a la celebració de l’Any Ignasià. És la porta que hi ha al passadís que dona a la Coveta. Antigament donava accés a la Santa Cova. Els pelegrins podran creuar-la. A l’hora d’obrir-la el superior general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, va parlar de pau i reconciliació, i va demanar la protecció de la Verge de Montserrat. «Obrim el nostre cor per a la reconciliació amb Déu, nosaltres mateixos i els pelegrins». La porta ja es va obrir el 2015.