El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha defensat que les inversions d’Aena al Prat no són un regal sinó una «obligació», ja que és l’aeroport «més rendible» de l’Estat espanyol. Així ho ha dit en el marc del ple del Parlament en resposta a una interpel·lació del PPC.

Puigneró també ha afirmat que el creixement del Prat perquè sigui un aeroport intercontinental més enllà del ‘low cost’ ha de ser «compatible» amb el medi ambient. I ha dit que no comparteix amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que no han de venir turistes a Catalunya tot assegurant que «el turisme de qualitat» és bo per al país.

Puigneró ha recordat que s’ha constituït una mesa tècnica, que s’ha reunit tres vegades, amb l’objectiu d’abordar l’ampliació del Prat tenint consciència del territori i ha assegurat que la solució que s’adopti «tindrà present elements ambientals».