Les dades assenyalaven clarament que al Barri Antic de Manresa i a les Escodines calia una vacuna prèvia, la de la informació, perquè els veïns rebessin una dosi del vaccí contra la covid. Divendres i dissabte van anar a vacunar-se a l’antiga fàbrica de l’Anònima 125 residents d’aquestes àrees de la ciutat, un èxit per als responsables mèdics tenint en compte que són les zones de la Catalunya Central amb la taxa de gent vacunada més baixa. Per fer-ho possible, sor Lucía va organitzar, juntament amb Althaia, l’Insititut Català de la Salut (ICS) i l’Ajuntament, un porta a porta pels carrers del centre històric per informar els veïns que hi hauria la vacunació.

Són barris de Manresa amb una taxa alta d’immigrants, on l’escletxa digital és una realitat molt palpable i els veïns no consulten els canals que utilitzen les autoritats sanitàries. El resultat és que molts no s’assabenten quan ni on s’han de vacunar. La desinformació també s’ha de combatre, i per aquest motiu sor Lucía va mobilitzar 130 voluntaris per aquests barris dimarts amb la finalitat que els veïns acudissin, divendres i dissabte, a la cita i així donar garanties sanitàries a totes les capes de la població.

L’escletxa digital

«Per aconseguir la igualtat d’oportunitats també cal que tothom accedeixi a la informació, i al Barri Antic hi ha un col·lectiu gran d’immigrants que no entén la llengua. Els que reben un missatge pel mòbil després no saben com posar-se en contacte ni aconseguir la cita. Em consta que des del Centre d’Assistència Primària (CAP) s’ha trucat a tothom, però molts veuen un número llarg i eviten agafar el telèfon per si és una estafa», explicava sor Lucía divendres, que es va desplaçar a l’Anònima per veure com anava la campanya de vacunació.

Abans de la campanya dels darrers dies, al Barri Antic i a les Escodines s’havien vacunat el 60% dels veïns en primera dosi, mentre que la mitjana a la Catalunya Central de persones que en tenen la primera és del 72%. Unes xifres que demostren que aquesta zona de Manresa és la que està més endarrerida. També hi ha barris d’Igualada i Vic on la vacunació està per sota de la mitjana i les autoritats sanitàries creuen que s’hi ha de fer una campanya especial.

Els voluntaris van repartir pels carrers del barri un total de cinc fulls informatius en català, castellà, anglès i àrab perquè tots els veïns entenguessin el lloc i l’hora de la vacunació. Els responsables de la mesquita Al-Fath s’han encarregat de la traducció dels fulls i dels cartells informatius. Als veïns que s’han apropat a l’Anònima se’ls ha subministrat la vacuna Janssen, que requereix només una dosi.

Contra els rumors falsos

Alguns veïns del Barri Antic i de les Escodines que van parlar amb voluntaris tenien dubtes sobre la vacuna, sobretot dones embarassades o que donaven pit que temien que pogués ser contraproduent. Els voluntaris van informar i van instar a resoldre totes les preguntes als professionals del CAP.

«També hem vist que circulen rumors falsos, com que ens volen controlar o que les vacunes esterilitzen. Suposats gurus que han tingut veu i que persones amb poca formació potser se’ls han cregut», explicava sor Lucía. Els voluntaris van aconseguir inscriure 75 persones per a la vacunació, i la majoria els van dir que s’adreçarien al CAP.

«El nostre objectiu és apropar la vacuna al barri», deixava clar Remei Domene, coordinadora d’Infermeria a l’Atenció Primària d’Althaia. «Són persones que no haguessin anat al Palau Firal perquè quan els parlem de l’Anònima ja els costa entendre on ens estem referint», afegeix. «Volem igualar al màxim les xifres i que tothom tingui accés a la vacuna», expressava per la seva banda Pere Martí, un dels responsables de la campanya de vacunació a la Catalunya Central. Divendres també hi eren presents la regidora de Ciutat Saludable, Maria Mercè Tarragó, i l’adjunta a la direcció del SAP Bages-Berguedà, Ester Vila.

«N’hi ha que desconfien però jo estic contenta d’haver-me vacunat»

Durant els dos dies no s’han format cues a l’Anònima, i a més dels immigrants es podia vacunar la resta de la població més gran de 18 anys del barri. Entre les persones que s’hi van apropar hi havia Sara Ouria Ghli Sebzi, de 28 anys, que afirmava no haver-se vacunat abans perquè els horaris de la feina li ho impedien. «La meva família gairebé s’ha vacunat tota i falta la meva mare. Els meus amics no tenen reticències, però sí que he escoltat comentaris a la feina de gent que en desconfia. Jo estic contenta d’haver rebut la dosi», explicava. D’altra banda, també hi va anar Montse Casals, de 40 anys, veïna del carrer de Sant Miquel. «Encara no m’havia vacunat i vaig veure els cartells pel barri dient que subministraven la Janssen, i com que amb una dosi ja n’hi ha prou, no m’hi vaig pensar dues vegades. Els efectes secundaris preocupen, però prefereixo estar vacunada», afirmava.