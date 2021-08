Els Departaments de Drets Socials i Salut han decidit aquest dilluns allargar 14 dies més les mesures de protecció a les residències davant la cinquena onada de la covid-19, aprovades el passat 19 de juliol. Es mantenen així les diverses mesures d'intensificació de la protecció dels residents i professionals de les residències: cribratges, test d'antígens obligatori per visitar familiars o aïllaments en cas de brot. També es manté la limitació temporal de les sortides dels residents (només poden sortir tres dies o més i han de relacionar-se amb una sola unitat de convivència). Segons Drets Socials i Salut, les xifres d'afectació màxima han estat d'un 1,5% dels residents distribuïts en aproximadament un 12% dels centres residencials.

Els dos departaments de la Generalitat han assegurat que, en aquests primers 14 dies, les mesures han aconseguit contenir l'entrada del coronavirus a l'entorn residencial. "Gràcies a l'increment de cribratges a professionals i a familiars, s'han pogut tallar moltes de les cadenes de transmissió del virus als centres residencials", han aplaudit Drets Socials i Salut, que considera que tot plegat ha estat possible "per l'esforç coordinat de tots els professionals de les residències, dels centres d'atenció primària, de Vigilància Epidemiològica, dels serveis territorials de Salut Pública, i delegades dels Departaments de Salut i Drets Socials". "Malgrat això i la certa tendència a la reducció de la incidència de nous casos, l'afectació a la comunitat i les residències encara és alta i es fa necessari, per tant, el manteniment de les mesures vigents", han recalcat els dos departaments. En el cas de centres residencials de persones amb discapacitat es permetran les sortides considerades com a terapèutiques amb l'acord de la direcció del centre, l'equip sanitari de referència i la família.