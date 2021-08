Un treballador de manteniment de carreteres ha mort atropellat aquest dilluns al matí en un accident a l'A-7 a Reus (Baix Camp). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre ha tingut lloc passades les 9.00 hores al quilòmetre 1.156 de la citada via, en sentit sud. Per causes que s'estan investigant, una furgoneta ha xocat amb un camió petit del servei de manteniment de carreteres que estava aturat. El treballador de manteniment ha quedat atrapat entre els dos vehicles i ha mort. El conductor de la furgoneta ha resultat ferit menys greu i l'han traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Amb aquesta víctima, són 76 els morts en accident de trànsit des del gener.

El sinistre ha obligat a tallar la via en sentit sud. Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).