El secretari general del PP, Teodoro García Egea, considera que el rei emèrit «pot anar on vulgui perquè té llibertat de circulació» com qualsevol ciutadà i va afegir que no té cap causa oberta.

Dit això, ahir García Egea va indicar que no creu que el PP hagi d’«opinar» sobre si l’emèrit «ha de tornar o no a Espanya».

Així es va pronunciar García Egea, coincidint amb el primer aniversari de la marxa de Joan Carles I a la Unió dels Emirats Àrabs, en ser preguntat si creia que el rei emèrit ha de seguir a «l’estranger» o és el moment que ara torni a Espanya.

García Egea va indicar que el rei emèrit no té causes pendents amb la Justícia i va remarcar que pot desplaçar-se on vulgui perquè disposa de llibertat de circulació com qualsevol ciutadà.

«Crec que sobre Joan Carles I no pesa cap qüestió jurídica i, per tant, no tinc res més a opinar», va declarar el número dos de Pablo Casado en una entrevista per Europa Press.