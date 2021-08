El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va instar el Govern de Pedro Sánchez a passar de les «paraules» a favor de l’autogovern català als «fets», i va advertir: «Amb l’Estat, nosaltres hem de cobrar al comptat, ja no s’hi val a crèdit».

Així ho va afirmar abans que avui es reuneixi a Madrid, per primera vegada des del 2018, la comissió bilateral Estat-Generalitat, en la qual el Govern pensa reclamar «56 traspassos pendents» a Catalunya. Puigneró no té excessives expectatives davant aquesta trobada: «Si analitzem com han anat les reunions bilaterals des de fa uns anys, hi ha hagut pocs avanços, per no dir-ne cap».

Així i tot, va destacar que el Govern de Sánchez, davant les reivindicacions de l’independentisme, «sempre diu que autodeterminació no, autogovern sí».

Avui, doncs, hi ha «una oportunitat per veure si això és veritat o no, veurem quants traspassos surten d’aquesta comissió», va plantejar Puigneró, principal veu de JxCat al Govern.

«Si ells volen demostrar que estan a favor de més autogovern, doncs que ho facin. Si aquest és el seu projecte, que ho demostrin», va apuntar Puigneró, que va constreure l’Executiu central a fer efectius «com més aviat millor» els traspassos reclamats des de Catalunya.

I va afegir: «Veurem quin tarannà ens trobem. El que no pot passar és que ells diguin que defensen més autogovern i, en canvi, totes les lleis i iniciatives que posen sobre la taula siguin recentralizadores. És un contrasentit».

«Les nostres experiències amb l’Estat espanyol en els últims anys no conviden a l’optimisme pel que fa a la paraula donada. Soc dels que penso que, amb l’Estat, nosaltres ja hem de cobrar al comptat, ja no val allò de cobrar a crèdit», va remarcar.