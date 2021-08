El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va enaltir la gestió de l’Executiu de la pandèmia i els avanços reeixits malgrat el virus i l’actitud hostil de l’oposició «més furibunda i irresponsable d’Europa».

En una carta remesa a la militància socialista, el cap de l’Executiu va assegurar que el Govern no es conforma que Espanya torni al punt de partida anterior a la covid i va afegir que «no sortirà d’aquest túnel fosc pel mateix lloc pel qual va entrar».

«Aquesta crisi excepcional ens donarà l’oportunitat de fer un país millor», va asseverar Pedro Sánchez, que va aprofitar per repassar fites com la Llei de Canvi Climàtic, l’Estratègia Espanya Digital 2025, l’Ingrés Mínim Vital, el Pla de Repte Demogràfic, la Llei d’Eutanàsia i les lleis de Protecció a la Infància i Adolescència, per a Persones amb Discapacitat i de Llibertat Sexual.