La xifra de morts pels incendis forestals dels darrers dies a Turquia s’eleva 8 persones, entres les quals alguns bombers. I hi ha fins a 864 persones ferides, segons va dir anit del ministre de Salut turc, Fahrettin Koca. A més, el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va declarar ahir l’estat de desastre a les regions del país afectades pels incendis forestals.

«Hem declarat les nostres regions afectades com a zones de desastre», va explicar el president turc a través del seu compte a la xarxa social Twitter, on va afegir que les autoritats «continuaran adoptant totes les mesures per curar les ferides de la nació i compensar les pèrdues».