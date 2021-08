El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, no descarta que es pugui produir una sisena onada del coronavirus a Catalunya, perquè «el virus es mou per onades» i «per tant, la sisena no és descartable».

En una entrevista a El Periódico, Argimon fa autocrítica sobre el descontrol de la cinquena onada, que no esperaven aquest estiu, i també defensa la creació d’un comitè d’experts independent en aquesta pandèmia.

Argimon considera «normal» que el coronavirus es torni estacional, com ha ocorregut amb altres virus, i no descarta, encara que tampoc està decidit, que sigui necessària una tercera dosi de la vacuna, però caldrà estar pendent dels estudis que s’estan fent.

Respecte al toc de queda, la vigència del qual depèn de les decisions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, assevera que «epidemiològicament necessitarem setmanes» davant l’elevada incidència de la pandèmia, si bé eludeix anticipar com serà la situació a la tardor.