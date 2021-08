Una dona de 79 anys d'Alió (Tarragona), líder d'una organització criminal, juntament amb dos homes de 26 i 60 anys d'Alacant i Blanes (Girona), ha quedat detinguda a la localitat portuguesa de Vila-real com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. La banda Introduïa la cocaïna en la península a través de ports portuguesos, servint-se d'una empresa legal d'importació de pedra coral·lina procedent de República Dominicana. A diferència d'altres bandes dedicades al tràfic de drogues, els detinguts buscaven finançament per avançat sondejant narcotraficants.

La recerca es va centrar en un grup que recorria diferents punts d'Espanya, especialment Andalusia, cercant finançament per a la seva activitat criminal relacionada amb el tràfic de cocaïna de Sud-amèrica. Amb aquesta finalitat mantenien contactes amb altres grups de narcotraficants especialitzats en la venda i distribució final de la droga.

Els tres membres d'aquesta organització operaven sota l'aparença de la legalitat que els proporcionava una empresa que havien constituït amb seu fiscal i social en una localitat del nord de Portugal. El finançament que havien obtingut dels grups que finalment havien de rebre la droga s'utilitzava per finançar les despeses legals de l'empresa 'pantalla'.

En una inspecció policial a la seu de l'empresa de pedra coral·lina es va descobrir que l'estructura del contenidor havia estat modificada realitzant un forat rectangular, amb eines de tall d'alta professionalització, on ocultar la cocaïna.Immediatament després es va practicar una entrada i registre al domicili on residien en aquest moment els tres integrants del grup, descobrint a l'interior de l'habitatge una bossa d'esports amb uns blocs cilíndrics que pesaven 15 quilos que amagaven la cocaïna.

La dona de 79 anys exercia les funcions de líder del grup, a més de ser el cap visible i propietària de l'empresa creada com a pantalla per la qual realitzava els tràmits d'importació i gestió mercantil.En el cas dels altres dos integrants del grup, un d'ells era el manipulador de les eines i l'encarregat de l'extracció de la droga del contenidor. L'altre coordinava i fiscalitzava les seves activitats per ratificar que l'operativa que realitzava per consumar la introducció de la droga es realitzava segons el previst.La investigació segueix oberta i no es descarten més detencions.