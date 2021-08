Els nivells d'anticossos neutralitzants dels majors de 65 anys que viuen en residències i que han estat vacunats és molt més alt en aquells que també han passat la covid respecte als que no l'han passat. De fet, aquests últims mostren nivells molt baixos d'anticossos protectors tres mesos després de rebre la pauta completa. Aquests són els resultats inicials d'un estudi de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i l'Atenció Primària Metropolitana Nord. Els investigadors apunten que els resultats posen de manifest la necessitat de fer un seguiment constant de la resposta immunitària del col·lectiu i si és necessari adaptar el calendari de vacunació per aconseguir un major nivell d'anticosssos que els protegeixin de la infecció.

La investigadora principal del grup de Recerca Translacional en Immunologia i Envelliment (TRIA) d'IrsiCaixa, Marta Massanella, ha apuntat que la resposta de les persones grans a les vacunes o les infeccions és diferent, ja que el seu sistema immunitari està envellit i les cèl·lules que haurien de protegir-les són menys eficients. Per poder avaluar la resposta immunitària de les persones grans, els investigadors van fer un seguiment de 98 residents de tres centres geriàtrics de l'Àrea Metropolitana Nord. La mitjana d'edat de la mostra era de 87 anys.

D'aquests, un 80% es va infectar durant la primera onada de la pandèmia i, més tard, tots van rebre la pauta completa de la vacuna de Pfizer. Es van obtenir mostres de sang de tot el grup abans de la vacunació i tres mesos després. D'aquesta manera es va poder comprovar que els nivells d'anticossos neutralitzants que havien generat les persones infectades i vacunades en comparació amb les que únicament s'havien vacunat. Els resultats no només mostren que els nivells d'anticossos són més baixos entre els quals no havien passat la infecció sinó que aquests disminueixen a mesura que s'incrementa l'edat.

Més anticossos però resposta més feble

Així, les persones que havien passat la covid abans de ser vacunades generen una resposta immunitària més potent. De fet, el seu nombre total d'anticossos arriba a ser més elevat que el d'un grup d'individus més joves. Tot i així, experiments al laboratori han demostrat que pocs dels anticossos de les persones grans són capaços de bloquejar la infecció i, d'aquesta manera, els nivells s'acaben igualant als dels joves. Aquestes dades demostren que la qualitat de la resposta immunitària de les persones més grans és limitada i posa de manifest el procés d'envelliment que pateix el sistema immunitari amb el pas del temps. És el que es coneix com a immunosenescència i reflecteix la pèrdua d'eficàcia de les cèl·lules immunitàries al llarg dels anys.

Més probabilitats de patir covid greuAquesta resposta immunitària compromesa i una alta probabilitat de patir diverses malalties cròniques afegides fa que les persones grans tinguin més probabilitats de patir una covid greu. En aquest sentit, la cap d'Infermeria d'Atenció Primària a la Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut (ICS), Mar Isnard, ha apuntat que amb l'actual situació epidemiològica es veu com aquest col·lectiu es torna a veure afectat. Els investigadors expliquen que aquest estudi suposa un primer pas per conèixer fins a quin punt estan protegides les persones grans i remarquen la importància de continuar fent un seguiment de la seva resposta immunitària. El director de l'IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, ha explicat que les dades fan plantejar-se la necessitat d'adaptar la pauta de vacunació que rep aquest grup d'edat, sobretot els que no han passat la infecció. Ha afegit que cal continuar estudiar per conèixer la resposta immunitària més enllà dels tres primers mesos.