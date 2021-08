Si hi ha una cosa clara en la guerra de l’Afganistan, que s’ha intensificat enormement des de l’inici de la retirada de les tropes nord-americanes el maig passat, és que els talibans van amb tot i a per totes: volen prendre el país i tornar al poder com més aviat millor, com en la dècada dels noranta.

Els insurgents ja controlen la majoria de les zones rurals de país i els falten les grans ciutats, sota comandament, encara, del Govern de Kabul. Però això podria canviar. A Kandahar, la segona metròpoli més gran afganesa -amb una població de gairebé un milió d’habitants- s’han intensificat els combats entre l’Exèrcit afganès, ja sense l’ajuda dels nord-americans, i els talibans.

La importància de la ciutat no és només simbòlica: Kandahar és vista pels talibans com un lloc militarment estratègic, al centre de l’Afganistan, per comandar els atacs a la resta de províncies. Kandahar, a més, va ser el feu dels talibans quan aquests controlaven el país.

Fins ara, els combats es concentren als afores de la ciutat, amb els talibans avançant cap al centre. Com sempre, els civils són les víctimes: aquest diumenge un morter va caure sobre un taxi, que transportava a quatre passatgers més el conductor. Tots van morir.

Els insurgents, a més, van atacar de matinada l’aeroport amb tres coets i, encara que no van causar morts, van obligar a parar tot el trànsit aeri de Kandahar. S’espera que els EUA completi la seva retirada aquest agost. Ara mateix només queda un grapat de soldats nord-americans a l’aeroport de la capital afganesa, Kabul. Els talibans controlen prop del 60% del país, on viu el 30% de població, i en els mesos vinents, sense el suport dels avions dels EUA i l’OTAN, que ajudaven a contenir l’avanç dels insurgents, aquestes xifres podrien augmentar.