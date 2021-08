El Govern de la Generalitat ha anunciat aquest dimarts que ha decidit endurir els paràmetres per decidir els municipis on s'aplica el confinament nocturn i a partir d'ara es prendrà com a referència el límit de 250 casos de covid per cada 100.000 habitants i no els 400 com venia essent habitual fins ara. D'aquesta manera, i si la justícia ho aprova, en la propera revisió seran 176 i no 163 els municipis afectats. Igualada torna a la llista, mentre que en surten Sallent, Solsona, Moià, Abrera, Esparreguera i Vilanova del Camí.

L'anunci l'ha fet aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, qui a més d'explicar aquest canvi també ha avançat que la Generalitat demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que validi les seves mesures restrictives no per una setmana si no per a dues. Plaja ha explicat que tot i que els contagis baixen, la pressió a les UCI és "altíssima" i la situació continua sent greu i preocupant.

El confinament nocturn entre la una de la matinada i les sis del matí està vigent fins divendres a 163 municipis. A partir de llavors, i un cop el TSJC ho autoritzi, s'aplicarà a tots aquells municipis que tinguin més de 250 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants, així com en aquells limítrofs que es consideri tot i no complir els paràmetres.

Els municipis que entren

Hi ha 19 municipis que entren a la llista. Igualada hi retorna una setmana després d'haver-ne sortit, juntament amb Tàrrega, Mollerussa, Mont-roig del Camp, Torroella de Montgrí, la Bisbal d'Empordà, Santa Maria de Palautordera, Gelida, Maçanet de la Selva, Sallent, l'Ametlla de Mar, Ulldecona, Sils i Vilafant. Vilassar de Dalt i Olesa de Montserrat surten com a illes, però entren com a afectats, mentre que Cabrils surt com a municipi amb incidència però entra com a illa perquè els municipis que l'envolten estan afectats.

Els municipis que surten

Els municipis que surten de la llista, per ordre alfabètic, son Abrera, Alpicat, Altafulla, Anglès, Centelles, Deltebre, Esparraguera, la Garriga, l'Ametlla del Vallès, Sant Celoni, Sant Hilari de Sacalm, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Margarida i els Monjos, Solsona, i Vilanova del Camí. Ullastrell estava a la llista com a illa i ara surt de la llista.

Llista dels municipis de la Catalunya Central amb toc de queda

D'aquesta manera, a partir de divendres 6 d'agot i tenint en compte els canvis avui anunciats, si el TSJC ho aprova aquests seran els municipis de l'àmbit de Regió7 on s'aplicarà el toc de queda durant dues setmanes:

Capellades Masquefa Navarcles Martorell Olesa de Montserrat Sant Esteve Sesrovires Sant Fruitós de Bages Sant Joan de Vilatorrada Sant Vicenç de Castellet La Seu d'Urgell

Plaja ha reconegut que els indicadors de la pandèmia van a la baixa però no els ingressos a l'UCI ni la pressió hospitalària en general. Per això, ha justificat la necessitat d'ampliar el toc de queda nocturn i fer-ho durant dues setmanes. En aquest sentit, ha dit que baixar el límit de 400 a 250 busca aconseguir aquesta pressió assistencial i ha recordat que el màxim fixat per considerar que la situació és extremadament greu és de 125. Ha apuntat que el Govern ha establert el límit en el doble d'aquest valor.

La portaveu ha dit que la mesura s'ha demostrat efectiva per reduir la interacció social i fer abaixar els contagis, però ha valorat que encara són necessaris més dies per aconseguir que també baixin les hospitalitzacions, que es troben "lluny" de les xifres desitjades. A més, ha recordat que la pressió assistencial baixa a un ritme més lent que els contagis. Amb tot, ha confiat que en "dues setmanes" es pugui veure algun avenç en aquest sentit.

La comissió delegada encarregada de la gestió de la pandèmia ha celebrat una reunió extraordinària després de la reunió de Govern durant la qual s'està acabant de redactar la resolució i establint els municipis que hi entren.

Per últim, ha apuntat que quan s'hagin de descalar mesures es farà "molt a poc a poc".