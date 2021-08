Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dimarts al matí l'incendi del massís del Montgrí. El foc es va declarar fa 12 dies –el 22 de juliol- i ha afectat unes 91 hectàrees de terreny forestal dins el parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Les flames es van iniciar en una zona coneguda com la Casa del Guarda i van obligar a desallotjar 135 nens i 15 monitors d'una casa de colònies de Torroella de Montgrí. Els Bombers van poder estabilitzar l'incendi el divendres 23 a la nit i donar-lo per controlat el diumenge 25 de juliol. Durant aquesta setmana, diverses dotacions han recorregut el perímetre del foc per evitar revifalles. A partir d'ara, els Bombers no hi mantenen dispositiu però hi faran revisions puntuals.