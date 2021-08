El Govern ha formalitzat aquest dimarts l'acord per impulsar una candidatura olímpica d'hivern a Catalunya. Es tracta de la dels Jocs Olímpics d'Hivern Barcelona-Pirineus, que la Generalitat vol que es basi en "criteris de sostenibilitat ambiental, equilibri i cohesió territorial i aprofitament de les infraestructures". L'acord és fruit de la reunió del Consell Executiu i vol "maximitzar el retorn econòmic i social més enllà de la celebració d’aquest esdeveniment". A mitjan juliol, el Govern ja va iniciar contactes amb el Comitè Olímpic Espanyol per a la presentació d'aquesta candidatura.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha compromès a consultar el territori abans de presentar-la al Comitè Olímpic Internacional (COI). Tot i això, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reclamar el passat cap de setmana que la consulta es faci també als barcelonins "si es demana a Barcelona que acompanyi aquest projecte posant-hi el nom".

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, s'ha referit aquest dimarts a la roda de premsa posterior al Consell Executiu a les demandes de Colau i ha assenyalat que el projecte és "encara en fase d'estudi" i que hi haurà una comissió i una taula de representació territorial on "cada territori podrà plantejar propostes". De fet, l'acord pres per la Generalitat ja contempla explícitament una consulta.

Una comissió i una taula

La comissió a la qual s'ha referit Plaja és un òrgan interdepartamental adscrit al Departament de Presidència que elaborarà el projecte de candidatura, vetllarà perquè sigui coherent amb l'estratègia del Govern als Pirineus per als propers anys i fixarà les directrius dels mecanismes de participació ciutadana. Estarà formada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; pels secretaris generals dels Departaments de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori; d'Empresa i Treball; d'Acció Exterior i Govern Obert; Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; la secretària general de l'Esport; el secretari d'Acció Exterior del Govern; el director del Consell Català de l'Esport i els delegats territorials de Barcelona, Lleida, Girona, Alt Pirineu i Aran, i la Catalunya Central.

Pel que fa a la taula, la integraran també Vilagrà; el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori; el secretari Governs Locals i de Relacions amb l'Aran i el secretari d'Acció Exterior del Govern, així com els delegats territorials de Barcelona, Lleida, Girona, Alt Pirineu i Aran i la Catalunya Central. A més, hi haurà un representant dels consells comarcals del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès; un representant de les tres diputacions –Lleida, Girona i Barcelona–, i un membre de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i del Consell General d'Aran.