El jutge ha decretat presó sense fiança per al camioner begut que en va atropellar mortalment un altre a la Jonquera (Alt Empordà) i que va provocar un segon accident quan fugia contra direcció. L'acusa de deu delictes diferents, entre els quals homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors, conducció temerària i sota els efectes de l'alcohol.

L'arrestat ha admès al jutjat que diumenge havia begut però també ha dit que es trobava en "condicions òptimes" per agafar el tràiler (tot i haver donat una taxa de 0,66 mg\/l). L'home sosté que no va adonar-se que havia atropellat un altre camioner i que no va aturar-se perquè "tenia pressa". El jutjat qualifica el relat "d'inaudit" i diu que la seva justificació, fins i tot, és "pueril".

El camioner detingut diumenge, que té 39 anys i és de procedència marroquina, ha passat a disposició judicial aquest matí. Davant el titular del Jutjat de Primera Instància 6 de Figueres, el camioner ha relatat que diumenge havia arribat amb el tràiler a la Jonquera cap a dos quarts de nou del matí, i que des d'aleshores i fins que va tornar a agafar el camió (cap a les sis de la tarda) havia estat bevent.

En concret, l'home ha dit que va prendre tres quintos de cervesa i cinc llaunes més de mig litre cadascuna. Segons recull la interlocutòria de presó, el camioner també ha declarat que "mai li ha passat res per veure" durant els descansos, i ha assenyalat "expressament" que diumenge a la tarda es trobava "en condicions òptimes" per conduir.

Això, però, xoca frontalment amb els dos accidents –un dels quals, mortal- que va causar aquella tarda. Mentre sortia del polígon per l'Avinguda Canigó, va impactar contra un pal d'electricitat, i fent marxa enrere va picar contra un altre tràiler.

El camioner, però, en comptes d'aturar-se, va continuar endavant en direcció a l'N-II. I uns 700 metres més enllà, va atropellar mortalment un altre transportista després d'impactar contra el seu camió.

L'infractor va entrar en contra direcció a una de les rotondes que hi ha a l'N-II i va xocar contra un cotxe que circulava pel giratori. La conductora i les dues ocupants d'aquest vehicle van quedar ferides i van haver de ser traslladades a l'hospital Trueta de Girona.

Abans no l'aturessin, va endur-se un fanal situat en una illeta de la nacional, va trencar una senyal de trànsit i va impactar frontalment contra un altre camió.

Perquè tenia "pressa"

Durant la seva declaració, el camioner detingut ha reconegut haver xocat contra el pal d'electricitat, haver entrat contra direcció al giratori de l'N-II i haver col·lidit amb el vehicle que circulava dins la rotonda. L'home, però, ha dit que no va adonar-se que hagués atropellat mortalment el transportista, sinó que tan sols va sentir que havia picat contra el retrovisor del tràiler de la víctima.

En tots els casos, a mes, l'arrestat ha explicat davant el jutjat que no s'havia aturat perquè "tenia pressa". El jutge, però, subratlla que la versió que ha donat el camioner no té "cap explicació ni argumentació mínimament defensable". "És inaudit, i es diu amb tots els respectes, que no s'aturés en cap moment; i la justificació que no ho va fer perquè tenia pressa i perdria la feina és manifestament pueril", subratlla la interlocutòria.

Una condemna anterior

El jutjat també subratlla que el camioner ja havia estat condemnat ara fa deu anys per dos delictes contra la seguretat viària "idèntics al d'aquest procediment". En concret, per haver conduit de manera temerària i haver-se posat al volant després d'ingerir alcohol i/o drogues. La sentència, dictada per un jutjat d'Albacete el 2011, li va imposar una multa de 1.200 euros, li va retirar el carnet durant un 1 any i mig i li va prohibir conduir durant 6 anys i 1 dia.

Fins a deu delictes

Després de prendre-li declaració, el Jutjat d'Instrucció 6 de Figueres ha dictat presó provisional comunicada i sense fiança per al camioner. A més, com a mesura cautelar, també ordena que se li retiri el permís de conduir i li prohibeix conduir vehicles a motor i ciclomotors.

El jutjat acusa el camioner de fins a deu delictes diferents. En concret, un d'homicidi per imprudència greu amb vehicle a motor; quatre més per omissió del deure de socors per accident imprudent; dos més contra la seguretat vial (un de conducció temerària i un de conducció sota els efectes de begudes alcohòliques), i tres més de lesions per imprudència greu.

Segons informa el TSJC, ara el Jutjat d'Instrucció 6 de Figueres s'inhibirà a favor del jutjat número 5, que serà l'encarregat de seguir amb la instrucció per la data dels fets.