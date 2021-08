La Policia Nacional ha lliurat a la titular del Jutjat d'Instrucció número 8 de la Corunya informes d’ADN «que impliquen directament dos dels principals autors» del crim de Samuel Luiz, que va tenir lloc la matinada del 3 de juliol després d'una pallissa. Ho va confirmar el delegat del Govern a Galícia, José Miñones, i responsables policials en una roda de premsa després que la jutgessa hagi aixecat el secret del sumari.

El comissari cap de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de la Prefectura Superior, Pedro Agudo, va explicar que es van trobar perfils d'ADN de dos dels tres joves que es troben a la presó provisional, comunicada i sense fiança.

«Almenys en dos coincideixen els perfils», va dir en referència als dos primers que van agredir Samuel i que també van ser els primers detinguts després d’«una agressió continuada, en 150 metres», va exposar, al seu torn, Miñones sobre uns fets ocorreguts al passeig marítim de la Corunya, a la zona de Riazor.

El comissari Pedro Agudo va explicar que s’havien trobat perfils d'ADN després de l'anàlisi del cos de Samuel, de la seva roba i l'ampolla de vidre que, segons va apuntar, també es va utilitzar per agredir Samuel. «L’operació continua oberta, podria haver-hi més detencions», va avançar el comissari, que, pel que fa als detinguts, en total sis persones, dues de les quals menors, va ratificar que hi havien tingut una «responsabilitat directa», encara que en el cas de l’única noia, que va quedar en llibertat amb càrrecs, la va situar com d’«encobridora».

Miñones, davant la possibilitat que es tracti d’una agressió homòfoba, va explicar que serà la jutgessa la que dictamini «si existeix aquest delicte d’odi».

En relació amb la mort de Samuel, també van manifestar que l'autòpsia practicada confirma que els nombrosos cops que va rebre en l'agressió de què va ser víctima li van provocar un «traumatisme cranioencefàlic» que va comportar la mort.

En la seva compareixença, els responsables policials van confirmar que també consideren els detinguts, d’edats entre 16 i 25 anys, autors de delictes contra la integritat física en el cas d’Ibrahima, un dels dos senegalesos que van tractar d'ajudar el jove, i un altre de consumat per la mort de Samuel Luiz. En el cas de la noia, en llibertat amb càrrecs, van reiterar que la consideren encobridora. A un dels detinguts, se li imputa un delicte d'apropiació indeguda del mòbil de la víctima.

230 delictes d’odi a Catalunya

D’altra banda, el comissari Joan Carles Molinero va explicar ahir que el primer semestre del 2021 s'han denunciat 230 delictes d'odi contra 308 persones, el 40% per motius LGTBI-fòbics, el 30% per raons d'origen ètnic i racial, i la resta per raons polítiques, a persones grans o amb alguna discapacitat. «No n’hi ha prou amb denunciar-ho a les xarxes socials». Va recordar que han entrat a la presó dos autors d'una agressió homòfoba al Somorrostro de Barcelona. «Són a la presó gràcies a la denúncia, si no, aquestes persones serien lliures», va dir.