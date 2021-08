L'accés principal del Pentàgon, als afores de Washington, ha estat escenari aquest dimarts d'un tiroteig amb almenys un ferit. L’incident ha tingut lloc cap a 3/4 d'11 de matí, hora local, en un punt per on passen cada dia els milers d'empleats d'aquest complex governamental i que connecta amb una estació de metro i un aparcament de grans dimensions.

Mitjans locals expliquen que s'han sentit alguns trets, però les forces de seguretat encara no han confirmat la naturalesa dels fets. El Pentàgon ha quedat tancat per unes hores i a través dels altaveus s'ha alertat que hi havia "un tiroteig a la zona de metro i d'autobusos" i s'ha demanat a tothom que es quedés dins l'edifici.

L’estació de televisió local WUSA ha mostrat diverses ambulàncies i vehicles policials als afores del Pentàgon i el Departament de Bombers d'Arlington, on s'ubica el Pentàgon, ha informat a Twitter que ha atès "múltiples pacients". De moment, però, només s'ha confirmat un únic ferit, un oficial de policia que era a la parada d'autobusos.