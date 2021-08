Catalunya inicia la primera setmana d’agost amb un augment de les persones contagiades per covid-19 als hospitals, un total de 2.292 i 65 més que ahir, i en les UCI, 577 malalts i 10 més, encara que segueixen a la baixa els indicadors epidémics.

Les dades facilitades ahir dilluns pel Departament de Salut indiquen que el risc de rebrot (EPG) se situa en 671 i la Rt (velocitat de propagació del virus) també descendeix encara que més lentament, 0,76 des dels 0,78 d’ahir.

Les defuncions també han augmentat i ja són 22.704 les persones mortes a Catalunya a causa de la covid des del principi de la pandèmia, 37 més que les comunicades diumenge per Salut.

Fins a divendres passat, dia 30, els ingressos de persones malaltes de covid s’havien estabilitzat, però aquest cap de setmana han tornat a incrementar-se, la pressió en les UCI no cessa i es tem que continuïn creixent fins als 700 crítics, segons les estimacions de Salut.

L’última setmana del mes de juliol (entre els dies 23 i 29) va finalitzar amb 27.905 casos confirmats de covid, ja sigui per PCR o test d’antígens, una xifra menor que la registrada en setmanes anteriors, 42.470 casos entre el 16 i el 22 de juliol i 49.890 entre el 9 i el 15.

Les defuncions han augmentat aquestes tres setmanes conforme pujaven els ingressats: entre els dies 9 i 15 es van registrar 30 morts, que van pujar a 109 entre el 16 i el 22 i que es van situar en els 230 la passada setmana.

Pel que fa a la incidència acumulada per cada 100.000 habitants a 7 dies ha descendit a 359,10 casos (387,24 diunenge), per sota del límit de 400 casos que usa el Govern per seleccionar els municipis que han d’aplicar el toc de queda nocturn.

Els casos confirmats per tot tipus de proves des de l’inici de l’epidèmia ascendeixen a 905.969, 1.526 més que els comunicats diumenge per Salut (904.443).

La positivitat dels PCR i test d’antígens va descendint i està en el 13,78 %, encara molt per sobre del 5 %, percentatge que l’OMS considera el llindar per poder controlar l’epidèmia.