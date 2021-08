-El Ministeri d'Educació no sol·licitarà l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixa un mínim del 25% de classes en castellà a les escoles catalanes. Fonts del departament encapçalat per la ministra Pilar Alegría defensen que implicaria una invasió de les competències de la Generalitat i que regular quin percentatge de classes es fan en cada idioma correspon al Govern, ja que la competència sobre la matèria és autonòmica. Així ho va traslladar el Ministeri d'Educació a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu presidida per l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat en una carta que ha avançat El Mundo i a la qual ha tingut accés l'ACN.

"La política lingüística a l'escola no és competència de l'Estat, sinó de les administracions educatives", diu la resposta d'Educació, que sosté que "la constitucionalitat del règim lingüístic en els territoris amb llengua cooficial dependrà d'una valoració flexible que determini que ambdues llengües tenen presència" i que tothom "assoleixi el domini ple i equivalent en ambdues".

Això, "sense que l'Estat pugui intervenir en la definició de les polítiques autonòmiques que regulin aquest deure, segons la Constitució i la consolidada doctrina constitucional". Les mateixes fonts remarquen que si el Ministeri actués per sol·licitar l'execució de la sentència, la Generalitat podria recórrer al TC que podria sentenciar que l'Estat està envaint competències autonòmiques.