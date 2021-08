El Departament de Salut ha afirmat que aquest dimecres al matí encara hi havia 83.689 cites disponibles per vacunar-se, 59.000 de les quals per a primeres dosis. "Si encara no estan vacunats, aquest és el millor moment per agafar cita", ha dit en roda de premsa la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. La responsable ha recordat que ja es pot demanar cita per a vacunar els menors de 12 a 15 anys, si bé ha indicat que la prioritat continuen sent les persones de 30 o més. En global, Catalunya espera rebre aquesta setmana unes 407.810 dosis, entre Pfizer, Jansssen i Moderna. La setmana passada va posar més de 350.000 vacunes i a poc a poc van creixent els percentatges de vacunació, amb un 58% de la població amb la pauta completa.

Des de l'inici de la pandèmia, Catalunya ha rebut 9.700.000 dosis de vacunes. Segons ha dit, hi ha prop d'un 2% de persones que han rebut la primera dosi i no estan acudint o demanant cita per rebre la segona, si bé també ho ha atribuït en part a que hi ha persones que busquen canviar el dia. "Sempre diem que agafi la cita al lloc on podrà completar la pauta", ha afirmat.

Vacunació 12-15

"Comencem a tenir cites lliures i no volem tenir-ne, volem que estiguin posades i facin la tasca de protecció que hem vist", ha dit Cabezas. Per això, dimarts es va anunciar que des d'aquest dimecres s'obria la vacunació als menors d'entre 12 i 15 anys, que sempre han d'anar acompanyats dels pares o els tutors legals. "Ara és un moment òptim per vacunar-se per arribar a l'inici de curs amb les dues dosis", ha afegit.

Tercera dosi

Preguntada per la possibilitat d'administrar una tercera dosi de la vacuna en residències a partir del setembre, Cabezas ha matisat que sobretot s'està estudiant que en tot cas s'administri a persones amb més problemes d'immunosupressió, com ara persones trasplantades o que estan seguint un tractament oncològic. En tot cas, ha recordat que l'estratègia de vacunació es consensua amb les altres comunitats autònomes.

Impacte del pla de vacunació

Cabezas també ha destacat que es veu una reducció important de la incidència del virus tant en els menors com els majors de 50 anys si bé ha recordat que la incidència a 7 dies actual segueix sent un nivell molt alt. A l'atenció primària l'impacte assistencial, ha comentat, va millorant, igual que al 061, tot i que continuen amb molta activitat. També ha remarcat que el nombre de persones ingressades en hospitals és molt gran, mentre que a les UCI hi ha fluctuació i esperen que la disminució es consolidi els propers dies. Segons dades facilitades per Salut, s'estima que sense les mesures implementades i els nivells de vacunació actuals hi hauria actualment 6.000 ingressos (ara n'hi ha prop de 2.200). La vacunació ha evitat d'acord amb les mateixes dades més de 130.000 dies d'hospitalització en planta i més de 27.000 dies d'UCI.