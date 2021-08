La Fiscalia de Nova York va confirmar ahir que el governador de l'estat, Andrew Cuomo, va assetjar sexualment diverses dones que havien treballat per a la seva administració, i va assenyalar a més que tant ell com el seu equip havien pres represàlies contra una d'elles per haver-lo denunciat.

«El governador Cuomo va assetjar sexualment diverses dones», va reafirmar la fiscal general de Nova York, Letitia James, encarregada de la recerca després que el mes de febrer d'enguany Lindsey Boylan, que va treballar per a ell com a assistent, denunciés en una carta oberta els abusos que havia sofert.

Durant les setmanes següents, fins a onze dones van presentar denúncies per abús sexual per part de Cuomo, que sempre ha negat aquestes acusacions, i va descartar presentar la dimissió, malgrat les crítiques fins i tot des del seu propi partit.

En roda de premsa, James va explicar que després de la recerca, que s’ha portat a terme durant els últims cinc mesos, la Fiscalia ha pogut constatar que Cuomo va realitzar «tocaments no desitjats i no consensuats», a més de llançar comentaris «suggeridors» de naturalesa sexual.

James va revelar que al llarg dels últims anys s’havia creat una «cultura de la por i intimidació» dins de l’Administració Cuomo, amb la qual es «van normalitzar els freqüents coquetejos i comentaris del governador», de manera que s’ha contribuït «a les condicions que van permetre que ocorregués i persistís l’assetjament sexual».

Cuomo ho ha negat i assegura que els fets «són molt diferents» de com es descriuen.