El Govern va formalitzar ahir l’acord per impulsar una candidatura olímpica d’hivern a Catalunya. Es tracta de la dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineus, que la Generalitat vol que es basi en «criteris de sostenibilitat ambiental, equilibri i cohesió territorial i aprofitament de les infraestructures». L’acord és fruit de la reunió del Consell Executiu i vol «maximitzar el retorn econòmic i social més enllà de la celebració d’aquest esdeveniment». A mitjan juliol, el Govern ja va iniciar contactes amb el Comitè Olímpic Espanyol per a la presentació de la candidatura.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha compromès a consultar el territori abans de presentar-la al Comitè Olímpic Internacional (COI). Tot i això, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reclamar que la consulta també es faci als barcelonins. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, es va referir a la roda de premsa posterior al Consell Executiu a les demandes de Colau i va assenyalar que el projecte «encara està en fase d’estudi» i que hi haurà una comissió i una taula de representació territorial on «cada territori podrà plantejar propostes». De fet, l’acord pres per la Generalitat ja inclou explícitament una consulta.

La comissió, òrgan interdepartamental adscrit a Presidència, elaborarà el projecte de candidatura, vetllarà perquè sigui coherent amb l’estratègia del Govern als Pirineus i fixarà les directrius dels mecanismes de participació ciutadana i, entre d’altres, en formarà part la consellera de la Presidència, la bagenca Laura Vilagrà.