Els bombers grecs han treballat durant tota la nit d’aquest dimarts en la lluita contra l’incendi que ha arribat als suburbis del nord d’Atenes Varibombi i Adames, on ha destruït dotzenes de propietats, amb l’esperança de controlar-lo mentre no hi ha víctimes mortals.

El viceministre de Protecció Civil, Nikos Jardaliás, ha assegurat que els esforços per controlar els tres fronts actius continuaran hora a hora per «salvar vides, la màxima prioritat», i ha destacat que les autoritats han intervingut en 315 casos per ajudar a evacuar veïns tancats o amb problemes de mobilitat.

De moment set persones han sigut ingressades per problemes respiratoris a causa de la inhalació de fum i s’espera que es recuperin per complet, mentre que fins ara no s’ha registrat cap víctima mortal en un incendi que ha provocat una pluja de cendra sobre la capital hel·lena.

Les forces que lluiten contra les flames ja tenen a més de mig miler de bombers treballant en la zona: 305 policies, 9 helicòpters, 7 hidroavions i 80 vehicles, malgrat que hi ha altres incendis actius al país, com a l’illa d’Eubea, pròxima a Atenes, on centenars de veïns i turistes van ser evacuats de sis pobles i campaments infantils, o a l’illa de Kos, on un foc forestal ha amenaçat tot dimarts a la tarda el santuari d'Asclepeion, el jaciment arqueològic més important de l’illa.

Grècia està passant aquests dies per la pitjor onada de calor dels últims 35 anys. Segons Jardaliás, en les últimes 24 hores el país ha registrat 81 incendis, 40 dels quals continuen actius.