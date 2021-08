El Govern ha aprovat el decret de reestructuració del Departament d’Interior. Aquest inclou la creació d’una divisió d’escortes i el traspàs de l’àrea penal dels serveis jurídics de la conselleria al gabinet jurídic central de Presidència, que suposa que, a partir d’ara, els mossos immersos en processos judicials estaran representats per advocats de Presidència. Pel que fa a la nova divisió d’escortes, tindrà dues àrees. La primera serà l’Àrea de Seguretat de la Presidència de la Generalitat, que proporcionarà seguretat tant al president com als expresidents. S’encarregarà del Palau de la Generalitat, el domicili del president i dels edificis que determini la Secretaria General de Presidència. En segon lloc, hi haurà una Àrea de Seguretat d’Autoritats, que s’encarregarà de garantir la protecció de les autoritats i persones que en necessitin.

La decisió del departament dirigit per Elena posa fi a l’Àrea de Seguretat Institucional, la guàrdia presidencial que va crear l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, el gener del 2019.