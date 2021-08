Els festivals Vida, Canet Rock i Cruïlla, actualment, no es tornarien a fer. El departament de Salut ha fet públics aquest divendres els resultats del seguiment de casos de coronavirus entre els assistents i, segons les xifres, en els 14 dies posteriors a la celebració d’aquests grans esdeveniments es van detectar 2.279 positius entre el públic. Els càlculs del departament preveien que fossin 1.437, per tant se’n van registrar 842 més dels que s’esperaven. Dit d’una altra manera, van tenir entre un 1,35 i un 2,6 més de possibilitats de contagiar-se amb Covid respecte a la població que no hi va assistir.

De les 49.570 persones estudiades, hi va haver 842 contagis més que el seu grup de control en els 14 dies posteriors a la celebració dels concerts. Els contagis, no obstant això, varien en funció de cada festival. Al Vida, celebrat a Vilanova i la Geltrú, el cribratge va ser menys efectiu i l’increment de casos es va situar en el 2,4. Al Canet Rock, a Canet de Mar, els tests d’antígens van impedir l’entrada de contagiats i el risc global es va fixar en 1,8, mentre que el Cruïlla, que va tenir lloc a Barcelona, té el risc més baix, 1,5, amb el cribratge més efectiu dels tres festivals.

Les quarantenes

«No podem fer festivals amb la gent dempeus. Mentre tinguem aquests nivells de coronavirus no es poden fer», ha insistit la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que ha cridat de nou a la responsabilitat individual i a la necessitat, sense excuses, de fer quarantena. En aquest punt, ha dit que «una part molt petita, un 0.45% de 49.000 persones, unes 270», van anar als festivals (als tres) amb un test d’antígens previ positiu. «Això remarca la importància de fer la quarantena, és importantíssim transmetre aquest missatge»

«Els tres festivals s’han fet en un període de 10 dies, cosa que no permet una evolució intermèdia: es comporten com una unitat», ha concretat, mentre destacava la «sensació de falsa seguretat». «Quan entres amb un test negatiu pot ser que t’acabis relaxant. És molt important no tenir sensació de falsa seguretat. Els esdeveniments han de ser sempre amb el públic assegut», ha reconegut.