Un total de 174 centres residencials de serveis socials catalans tenen algun cas actiu de covid-19 entre els residents, segons ha informat el Departament de Drets Socials. Dijous passat eren 163. A la Regió Sanitària de la Catalunya Central, hi ha 26 residències afectades pel virus (2 més que la setmana passada), 20 de les quals es troben en situació taronja, és a dir, presenten casos positius però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència, i 6 en situació vermella, que vol dir que tenen casos actius de covid19, n'estan apareixen de nous i el brot s'està investigant.

A tot Catalunya hi ha afectats per la covid 129 centres de gent gran, 28 per a persones amb discapacitat, quatre de salut mental i 13 d'altres com centres d'infància o per persones en risc d'exclusió. La gran majoria són asimptomàtics o tenen símptomes lleus.

Per tipologia de centres, hi ha 672 actius en residències de gent gran, l'1,4% del total en 129 residències i hi ha 557 professionals afectats (1,5% del total). Als centres per a persones amb discapacitat, hi ha 95 casos actius entre els residents (1,5% del total) en 28 residències i 117 professionals (1,6%). Per últim, als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental, hi ha set casos actius de residents (0,6% del total) en quatre residències i cinc professionals afectats (0,8%).