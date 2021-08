El Departament de Salut «no té previsió d’activar en aquests moments» la vacunació per part de tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i «en el supòsit que fos necessari, sempre seria de forma transitòria», segons van assegurar ahir fonts de la conselleria. Per altra banda, si es decidís activar la mesura, els TCAI haurien de fer prèviament una formació específica, punxar sota la supervisió d’infermeres i que no hi hagués disponibilitat d’altres col·lectius professionals amb la competència per vacunar i que ja s’han presentat voluntaris en les crides realitzades. El departament feia pública aquesta decisió poc després que el Col·legi d’infermeres i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC), entre altres, haguessin expressat el seu rebuig frontal a la possibilitat que auxiliars d’infermeria puguin punxar vacunes contra la covid.

Salut va explicar que ha «habilitat una mesura preventiva» per capacitar els TCAI per a l’administració de vacunes contra la covid en cas que sigui necessari i assegurar així la continuïtat de la campanya de vacunació. La mesura permetria incrementar el nombre de professionals disponibles i alliberar les infermeres per donar suport en dispositius amb alta càrrega assistencial.