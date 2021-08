El president del Govern, Pedro Sánchez, va confiar ahir que l’ampliació de la infraestructura de Barcelona permetrà a l’economia catalana recuperar-se a un ritme més intens després d’anys d’anar darrere. També va subratllar que hi ha un acord per fer a l’aeroport de Barajas una inversió «igual d’important» que la del Prat.

«Durant aquests últims anys Catalunya ha anat darrere d’aquesta recuperació econòmica i crec que amb aquest acord estem establint les bases perquè Catalunya es recuperi a un ritme més alt i contribueixi de manera més important a la recuperació del conjunt del país», va assegurar el cap de l’Executiu.

Sánchez va transmetre aquest missatge després de mantenir el tradicional despatx amb el monarca al Palau de Marivent, en ser preguntat pels periodistes sobre les declaracions del president català, Pere Aragonès, que va advertir que els acords de la comissió bilateral que va tenir lloc dilluns «no són ni poden ser moneda de canvi per renunciar als objectius polítics d’amnistia i autodeterminació».

La Generalitat i el Govern central van assolir dilluns un acord sobre l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-el Prat, amb una inversió de 1.700 milions d’euros, i un calendari de reunions que començarà al setembre després de la Taula de Diàleg i acabarà amb una nova Bilateral al gener o febrer.

Sense esmentar l’oposició però en referència a les seves crítiques per l’acord, Sánchez va dir que la Comissió Bilateral és un espai reconegut en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, confirmat a les Corts Generals, i va reafirmar el seu compromís amb la cogovernança. «És una molt bona notícia per a Catalunya i per al conjunt del país que s’hagi acordat aquesta ampliació de l’aeroport», va subratllar.

Pere Aragonès va afirmar ahir que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat és un «punt de partida» i estarà supeditada a les «exigències» en matèria mediambiental que faci la Unió Europea «sense paranys ni subterfugis: això és irrenunciable».

Així ho va indicar en roda de premsa després de l'última reunió del Govern abans de l'aturada de vacances després que dilluns aconseguissin un acord amb el Govern espanyol per ampliar l’aeroport del Prat, que podria estar enllestit el 2030.

«El futur de l’aeroport passa per un compromís absolut amb el medi ambient, per satisfer escrupolosament les premisses mediambientals de la normativa comunitària», va recalcar Aragonès. Assegurava que el projecte es durà a terme sota estrictes criteris «tècnics» i no «ideològics», com al seu judici s’han construït «tradicionalment» les infraestructures a Espanya.

El president català va prometre que treballaran per aconseguir que operin a Barcelona més vols intercontinentals «a partir del rigor i del treball tècnic» com a «aposta clara per la competitivitat de l’economia però amb respecte a la biodiversitat», tot i que va insistir que l’acord és «l’inici d’un camí del que queda moltíssim per fer».

La CUP va demanar ahir la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i del vicepresident Jordi Puigneró per explicar l'acord inicial aconseguit amb el Govern central per procedir a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

El grup de la CUP ha formalitzat la petició de compareixença d'Aragonès i Puigneró al registre del Parlament, i ho ha fet mitjançant dos escrits, un dirigit a la Mesa de la cambra i l'altre a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori.

Segons diu la CUP en els escrits, l'objectiu de les compareixences és que expliquin «les motivacions i condicions de l’acord pactat», així com «els detalls de la reunió secreta duta a terme pel vicepresident del Govern, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i el vicepresident d’Aena, Maurici Lucena».

La formació anticapitalista va recordar que manté davant el projecte d'ampliació de l'aeroport «el més ferm rebuig», ja que considera que «va en la direcció contrària dels objectius de reducció d'emissions de la Llei Catalana de Canvi Climàtic». La CUP també s'hi oposa perquè considera que el projecte «es basa en un model econòmic de massificació turística i especulació que porta al treball precari i inestable».