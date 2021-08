Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove de 18 anys a l'interior d'una casa deshabitada al barri de la Salut de Badalona (Barcelonès). Els primers indicis apunten que es tractaria d'una mort accidental, si bé s'espera que els resultats de l'anàlisi forense determini les circumstàncies en què va perdre la vida.

La troballa del cos es va fer dimarts, pels volts de les 18.00 h, en el domicili situat al carrer de Salvador Seguí, on uns testimonis van alertar que hi hauria un home a dins de la casa.

Tot i que tenia totxanes per dificultar l'accés a l'habitatge, els Bombers van donar suport a la policia per accedir-hi. Un cop a dins, van localitzar el cos ja sense vida del noi, que d'entrada no presentaria signes de violència.