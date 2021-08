El líder de l’organització humanitària Casa de Bielorússia a Ucraïna (BDU), Vitali Shishov, qui estava desaparegut des de dilluns, va ser trobat ahir penjat en un parc de Kíev, segons va informar la policia de la capital ucraïnesa. Les autoritats de Kíev han obert una investigació. «La policia ha de verificar totes les possibles versions, inclosa la d’assassinat presentat com a suïcidi», va assenyalar en un comunicat publicat a la seva pàgina web la Policia Nacional d’Ucraïna.

Els companys de Shishov van denunciar que no en sabien res des de dilluns al matí, quan no va tornar a casa després de sortir a córrer. «Vam rastrejar tot el bosc on ell solia córrer, però no vam trobar cap rastre de Vitali», van assenyalar en una entrada al canal de Telegram del BDU, organització que ofereix assistència als bielorussos que han fugit del seu país.

La policia va explicar que Shishov, de 26 anys, portava el seu telèfon mòbil i altres efectes personals. L’activista havia comentat fa uns dies als seus companys que se sentia vigilat i que desconeguts havien intentat mantenir conversa amb ell.

Nombrosos bielorussos han fugit del seu país, molts a Ucraïna, Polònia i Lituània, per la repressió ferotge contra tota forma d’oposició al seu país, una exrepública soviètica dirigida des del 1994 amb mà de ferro per Alexander Lukaixenko.